Французская прокуратура расследует коррупцию в российском подразделении Auchan

Французская прокуратура расследует деятельность российской дочерней компании "Ашан" в связи с обвинениями в мошенничестве и взяточничестве с целью собственного обогащения.

Об этом пишет Financial Times.

Расследование финансовой прокуратуры Франции и Национальной финансовой прокуратуры (PNF) началось в марте 2020 года, но о его существовании стало известно лишь недавно деловому журналу Challenges.

"Это дело является еще одной проблемой в России для "Ашана" и его владельцев, французской семьи Мюлье, которые попали под критику за то, что остались в стране после вторжения в Украину, даже когда многие западные компании ушли из нее. Семья также владеет поставщиком спортивных товаров Decathlon и розничной сетью товаров для дома Leroy Merlin", - пишет газета.

Антикоррупционный отдел прокуратуры, который ведет расследование, начал работу через несколько дней после того, как в марте 2020 года газета Les Echos сообщила о том, что менеджеры по закупкам "Ашан" в России вступили в сговор с поставщиками, чтобы выкачивать деньги из дочерней компании с помощью сфальсифицированных тендеров и искусственного повышения цен.

Прокуроры рассматривают обвинения в подкупе иностранного должностного лица, взяточничестве физического лица, а также в соучастии и сокрытии этих преступлений, подтвердили Financial Times в компании.

Обвинительные акты еще не предъявлены. Несколько руководителей были допрошены PNF, в том числе генеральный секретарь Auchan Пьер Бухсеншутц, директор по международной безопасности Ив Арно, бывший директор по безопасности в российском филиале компании Эрик Гальяерде, а также другие нынешние и бывшие сотрудники компании.

Auchan заявил, что полностью сотрудничает со следствием. В PNF не ответили на запрос о комментариях.

Напоминаем:

С начала полномасштабного вторжения российская "дочка" французского "Ашана" поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским, а также помогала военкоматам набирать мобилизованных, говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.

Французская сеть супермаркетов "Ашан" заявила, что не поставляла товары российским военным.

Сеть супермаркетов "Ашан" входит в десятку крупнейших иностранных компаний России. В России французская сеть "Ашан" управляет 241 магазином, где работают около 30 тыс человек. Рынок страны-агрессора генерирует для материнской Auchan Holding 11% доходов.

Ранее гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку "действует в интересах гражданского населения".

В Auchan Украина заявили, что шокированы расследованием журналистов о помощи оккупационным войскам со стороны российской дочери "Ашану" и требуют объяснений от французского офиса.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.

Экономическая правда