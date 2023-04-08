First Republic Bank приостановил выплату дивидендов по привилегированным акциям

Калифорнийский First Republic bank заявил в регуляторных органах, что приостановит выплату ежеквартальных денежных дивидендов по своим привилегированным акциям.

Об этом сообщает Reuters.

Приостановление выплат ежеквартальных денежных дивидендов по привилегированным акциям банк назвал "мерой разумного надзора".

Также в прошлом месяце банк приостановил выплату дивидендов по простым акциям после краха банка Кремниевой долины.

Отмечается, что крупные американские банки влили 30 млрд долларов в виде депозитов в First Republic Bank, чтобы спасти кредитора, который оказался в кризисе после банкротства Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank).

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Напомним:

Акции калифорнийского банка First Republic резко выросли во вторник (14 марта), поскольку беспокойство относительно состояния регионального банка уменьшилось после дня интенсивных продаж, накануне они упали более чем на 61%.