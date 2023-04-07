Danone может вывести с российского рынка бренды Activia, Alpro и Actimel – СМИ

Французский производитель молочных продуктов Danone планирует вывести с российского рынка свои международные бренды, такие как Activia, Alpro и Actimel.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники на рынке.

Представитель "Danone Россия" подтвердил, что компания изучает "различные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка".

В октябре 2022 года Danone объявила о решении отказаться от контроля над бизнесом по производству молочных продуктов в России. Компания не уточнила, кто получит ее активы, но отметила, что после закрытия сделки бизнес будет деконсолидирован.

В начале марта прошлого года Danone заявляла, что не намерена уходить с российского рынка, однако уже через несколько дней после этого сообщила, что приостановит все инвестиционные проекты в России, сохранив производство молочной продукции и детского питания.

Пока нет точных данных о процессе передачи части бизнеса Danone российскому собственнику, поэтому сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, отметили опрошенные изданием эксперты. Глава Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что сейчас Danone тестирует расширение линейки под брендом "Простоквашино", "недавно на полках появились йогурты, творожки и другая десертная продукция".

Однако, по словам Груздева, возможны и другие варианты, например, компания может разрешить использование в России созвучных глобальным брендам названий, например, "Активия" вместо "Активиа".

Напоминаем:

Французский производитель молочных продуктов Danone предложил потенциальным инвесторам контроль над частью активов в РФ с условием обратного выкупа.

Французская компания Danoneв октябре 2022 года объявила о своем решении начать процесс передачи эффективного контроля над бизнесом по производству основных молочных и растительных продуктов в России.

Французская компания по производству продуктов питания Danone в апреле прекратила импорт в РФ минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.

Ранее сообщалось, что французская продовольственная группа Danone рассматривает возможные пути ухода из России после обнародования свидетельств об убийствах мирных жителей в городе Буча.

Экономическая правда