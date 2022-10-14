Danone выйдет из большей части своего бизнеса в РФ

Французская компания Danone объявила о своем решении начать процесс передачи эффективного контроля над бизнесом по производству основных молочных и растительных продуктов в России.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания считает, что это "лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности бизнеса на местном уровне для своих сотрудников, потребителей и партнеров".

За первые 9 месяцев 2022 года это направление бизнеса компании в России составляло около 5% от чистых продаж Danone. Передача контроля (что означает передачу доли в этом бизнесе) может привести к списанию до 1 млрд евро, говорят в компании.

После закрытия сделки, которая будет подлежать одобрению регуляторных органов, состоится деконсолидация российского бизнеса молочных и растительных продуктов Danone.

Как пишет AFP, таким образом у Danone в России останется лишь направление по производству детских смесей и других продуктов детского питания.

Группа осталась среди немногих международных компаний, которые за более 8 месяцев полномасштабной войны РФ против Украины так и не вышла с рынка государства-агрессора. В стране она трудоустраивает 8 тысяч сотрудников.

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Напоминаем:

Французская компания по производству продуктов питания Danone в апреле прекратила импорт в РФ минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.

Ранее сообщалось, что французская продовольственная группа Danone рассматривает возможные пути ухода из России после обнародования свидетельств об убийствах мирных жителей в городе Буча.