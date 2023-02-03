Danone может продать часть активов в РФ с возможностью выкупа – СМИ

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Французский производитель молочных продуктов Danone предложил потенциальным инвесторам контроль над частью активов с условием обратного выкупа. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По словам источников газеты, Danone включил опцион обратного выкупа в сделку по передаче контроля в российском бизнесе молочных продуктов и растительных напитков. По словам одного из собеседников, инвесторам предложено от 75%, Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки. В Danone заявили, что не комментируют эту тему. О намерении передать контроль над частью бизнеса в России за исключением сегмента детского питания (завод "Истра - Нутриция", бренды Nutrilon, "Малютка" и "Малыш") Danone объявила в октябре 2022 года. В компании назвали этот шаг "лучшим вариантом" для сохранения непрерывности локальных операций в долгосрочной перспективе.

По итогам января-сентября 2022 года глобальная выручка Danone выросла на 14,9%, до €20,7 млрд, год к году, на бизнес молочных продуктов и растительных напитков в РФ пришлось около 5%.

У компании в РФ работает 13 заводов, выпускающих традиционные молочные продукты, йогурты, десерты под брендами "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Даниссимо", "Тема", Alpro.

По словам двух источников газеты, в сделку должны войти только российские марки Danone, среди которых "Простоквашино", "Растишка", "Темя".

Как предполагает один из собеседников издания, первый этап отбора интересантов завершился. Среди потенциальных покупателей есть несколько инвестиционных фондов, говорят собеседники, не называя их.

Опцион на обратный выкуп был предусмотрен в сделках нескольких иностранных компаний, которые продавали бизнес в России после начала полномасштабной войны

Такое условие, в частности, предусматривалось при продаже активов Nissan и Renault государству, сообщал Минпромторг РФ. Бизнесмен Александр Говор, купивший российские рестораны сети McDonald's, также сообщал, что у американской компании есть опцион на обратный выкуп бизнеса в течение 10-15 лет.

Напоминаем:

Французская компания Danoneв октябре 2022 года объявила о своем решении начать процесс передачи эффективного контроля над бизнесом по производству основных молочных и растительных продуктов в России.

Французская компания по производству продуктов питания Danone в апреле прекратила импорт в РФ минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.

Ранее сообщалось, что французская продовольственная группа Danone рассматривает возможные пути ухода из России после обнародования свидетельств об убийствах мирных жителей в городе Буча.

Экономическая правда