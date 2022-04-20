Danone припиняє нові інвестиції та імпорт в РФ продукції під брендами Evian і Alpro
Французька компанія з виробництва продуктів харчування Danone припинила імпорт у РФ мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro.
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 1 квартал 2022 року.
"Danone без сумніву засуджує війну, що триває в Україні.
Danone вирішив істотно адаптувати свою діяльність в Росії, шляхом:
- переорієнтації свого портфеля на основні молочні продукти, дитяче та медичне харчування і припинення будь-якого імпорту продукції Evian і Alpro;
- припинення всіх нових інвестицій, включаючи рекламу, розвиток бренду.
Danone не бере з Росії готівку, дивіденди чи прибуток і передає будь-який прибуток, отриманий в країні, на організації гуманітарної допомоги", - йдеться у заяві.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що французька продовольча група Danone розглядає можливі шляхи відходу з Росії після оприлюднення свідчень про вбивства мирних жителів у місті Буча.
Але у Росії заявили, що Danone працюватиме далі.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"