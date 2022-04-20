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Danone припиняє нові інвестиції та імпорт в РФ продукції під брендами Evian і Alpro

Середа, 20 квітня 2022, 11:08 - Олексій Павлиш

Французька компанія з виробництва продуктів харчування Danone припинила імпорт у РФ мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 1 квартал 2022 року.

"Danone без сумніву засуджує війну, що триває в Україні.

Danone вирішив істотно адаптувати свою діяльність в Росії, шляхом:

  • переорієнтації свого портфеля на основні молочні продукти, дитяче та медичне харчування і припинення будь-якого імпорту продукції Evian і Alpro;
  • припинення всіх нових інвестицій, включаючи рекламу, розвиток бренду.

Danone не бере з Росії готівку, дивіденди чи прибуток і передає будь-який прибуток, отриманий в країні, на організації гуманітарної допомоги", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що французька продовольча група Danone розглядає можливі шляхи відходу з Росії після оприлюднення свідчень про вбивства мирних жителів у місті Буча.

Але у Росії заявили, що Danone працюватиме далі.

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компанії Франція Росія
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