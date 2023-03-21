$15,6 миллиарда на 4 года: Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала

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Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала по новой программе на сумму 15,6 млрд долл сроком в 4 года.

Об этом сообщила пресс-служба МВФ по итогам работы миссии в Варшаве 8-15 марта.

Программа предусматривает доступ к 11,6 млрд СПЗ (около 15,6 млрд долларов), или 577% от квоты Украины в МВФ.

Соглашение еще должен согласовать Совет директоров МВФ. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.

Кроме того, как отметил глава миссии Гэвин Грей, программа "поможет мобилизовать масштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины в течение всего срока действия программы".

Программа была разработана в соответствии с новой политикой Фонда по кредитованию в условиях чрезвычайно высокой неопределенности, и ожидается, что доноры, в том числе страны G7 и ЕС, предоставят твердые финансовые гарантии.

Сейчас ожидается постепенное восстановление экономики Украины в течение следующих кварталов, поскольку активность восстанавливается после российских атак на энергетическую инфраструктуру. Однако разработка единого базового прогноза в условиях неопределенности является чрезвычайно сложной задачей.

"Исходя из этого, персонал сейчас видит рост реального ВВП в 2023 году в диапазоне от -3 до +1 процента", - добавил Грей. Целями программы является поддержка экономической и финансовой стабильности, восстановление долговой устойчивости и поддержка восстановления Украины на пути к вступлению в ЕС в послевоенный период.

Два этапа программы

Учитывая чрезвычайно высокую неопределенность, новая программа предусматривает двухэтапный подход:

Первый этап продлится в течение первых 12-18 месяцев программы укреплять фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность. Речь идет о:

усилении мобилизации доходов,

отказе от "печати средств" и переходе к финансированию с внутренних долговых рынков (ОВГЗ)

содействии долгосрочной финансовой стабильности, в частности путем более глубокой оценки состояния банковского сектора и поддержке независимости НБУ.

Примечательно, что МВФ подчеркивает избежание новых мер, которые могут привести к снижению налоговых поступлений. В частности, речь идет о введении новых налоговых льгот по уплате отдельных налогов. Отметим, что сейчас в украинской власти образовалось отдельное крыло сторонников радикальной налоговой реформы, предусматривающей значительное снижение ставок ключевых налогов - налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц - до 10% каждый.

Власти также обязуются продолжать реформы, направленные на укрепление государственного управления и антикоррупционной базы, в том числе путем внесения изменений в законодательство.

На втором этапе внимание будет сосредоточено на более масштабных реформах, направленных на закрепление макроэкономической стабильности, поддержку восстановления и скорейшей реконструкции, а также на повышение устойчивости и роста в долгосрочной перспективе, в том числе в контексте целей Украины по вступлению в ЕС.

Ожидается, что к тому моменту Украина вернется к довоенным принципам экономической политики, включая гибкий обменный курс и режим инфляционного таргетирования.

Фискальная политика будет сосредоточена на критически важных структурных реформах для закрепления среднесрочных доходов через реализацию стратегии национальных доходов, а также на усилении управления государственными финансами и внедрении реформ управления государственными инвестициями для поддержки послевоенного восстановления.

Усиление конкуренции в жизненно важном энергетическом секторе и сокращение квазифискальных обязательств дополнит усилия по проведению послевоенных реформ.

Как Украина работала с МВФ после начала большой войны?

До начала большой войны Украина была в краткосрочной программе МВФ stand-by. 23 февраля 2022 года в Украине начала работать миссия Международного валютного фонда. Она должна была оценить готовность государства получить третий транш кредита, 700 млн долл, в рамках принятой в 2020 году программы.

Уже после начала вторжения России Украина разорвали программу stand-by, зато фонд согласился выделить 1,4 млрд долл экстренного финансирования.

В течение 2022 года Украина получила от МВФ еще один кредит экстренного финансирования на 1,3 млрд долларов.

В конце 2022 года украинская власть договорилась с МВФ о мониторинговой программе с участием совета правления фонда, разработанную специально для Украины. На момент принятия этой программы МВФ еще не был готов согласовывать Украине программу, которая предусматривала финансирование, поэтому стороны сошлись и таком промежуточном варианте, однако при условии принятия программы с деньгами в будущем.

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