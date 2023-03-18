МВФ изменил правила кредитования для будущей программы поддержки Украины

Международный валютный фонд одобрил изменения в свои правила кредитования, которые позволяют ему помогать странам, сталкивающимся с чрезвычайно высокой неопределенностью.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ

В заявлении отмечается, что изменения применяются в ситуациях, связанных с экзогенными шоками, которые не поддаются контролю со стороны властей страны и не влияют на ее экономическую политику. Соответствующие изменения открывают путь для финансовой поддержки Украины.

Одобряя изменения в политике финансовых гарантий, исполнительный совет отметил, что реализация программы, поддерживаемой фондом, в случаях чрезвычайно высокой неопределенности потребует тщательной оценки того, будет ли такой план осуществимым и надежным, учитывая его вероятные характеристики риска.

Фонд традиционно предоставлял займы только тем странам, которые имеют четкий план погашения задолженности, чтобы обеспечить возможность продолжения кредитования других стран.

Напомним:

Консультации Международного валютного фонда по Украине, предварительно, завершатся на этой неделе, детали по новой программе могут стать известными со следующей.

Международный валютный фонд готов оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в понедельник, что Украина рассчитывает получить более 15 миллиардов долларов в целом.