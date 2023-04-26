В ФГИУ рассказали, когда возможно проведение аукциона конфискованного ТРЦ Ocean Plaza: условия

Конфискованную в пользу государства долю ТРЦ Ocean Plaza могут выставить на приватизационный аукцион ориентировочно в третьем-четвертом квартале года, но только при условии, что Рада разблокирует большую приватизацию.

Об этом рассказал советник главы Фонда госимущества по недвижимости, управляющий директор компании Colliers в Украине Александр Носаченко в интервью Forbes.

"В течение двух недель ожидается, что правительство примет решение о передаче доли актива в ФГИУ, а именно двух третей ТРЦ, принадлежавших россиянам (остальное принадлежит украинским гражданам)", - рассказал он.

Носаченко добавил, что актив получит тот, кто предложит на аукционе самую большую ставку.

ТРЦ Ocean Plaza является самым дорогим активом недвижимости, конфискованным.

"Среди тех объектов, которые были конфискованы в пользу государства, на сегодняшний день Ocean Plaza имеет самую высокую стоимость. К тому же он находится в таком физическом и операционном состоянии, что можно относительно быстро продать", - добавляет советник председателя ФГИУ.

Он пояснил, что прежде чем вывести этот актив на аукцион, нужно тщательно подготовить весь процесс, а это займет не один и не два месяца.

"В настоящее время актив передадут в ФГИУ, и мы начнем готовить информацию. По оптимистичным прогнозам, теоретически актив можно выставить на аукцион в третьем-четвертом квартале этого года, но, конечно, при условии, что депутаты разблокируют большую приватизацию для Фонда госимущества", - отметил Носаченко.

Он отметил, что к началу аукциона важно грамотно подготовить актив, чтобы повысить его привлекательность для покупателей. А именно провести юридический аудит, коммерческий аудит, подготовить инвестиционный меморандум, довести эту консолидированную информацию потенциальным инвесторам, дать время на ознакомление и в результате провести аукцион.

Весь ТРЦ Носаченко оценивает в 150 млн дол., то есть конфискируемую в пользу государства и проданную часть в 100 млн долл.

Напоминаем:

11 апреля решение ВАКС, согласно которому две трети столичного ТРЦ Ocean Plaza в столице переходят в собственность государства, вступило в силу.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил конфисковать доли россиян, в частности Аркадия Ротенберга и его сына Игоря, в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

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