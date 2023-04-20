АРМА ищет управляющего для компании российского водочного магната Тарико

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управляющего для корпоративных прав компании-дистрибьютора алкогольных напитков "Руст Украина", конечным бенефициаром которого является российский водочный магнат Рустам Тарико.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Речь идет о корпоративных правах в виде 100% уставного капитала ООО "РУСТ УКРАИНА", что прямо принадлежит юридическому лицу ООО "ПАСАЛБА ЛТД", в размере 125 418 405,84 грн.

Прием документов от компаний продолжается до 16:00 23 мая 2023 года, добавили в АРМА. С условиями конкурса и требованиями к потенциальным управляющим можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/40k4eoj.

"По официальной информации правоохранительного органа, конечным бенефициаром ООО "РУСТ УКРАИНА" является гражданин страны-агрессора (Рустам Тарико - ред.). Часть прибыли предприятия шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мероприятий РФ, направленных на ослабление нашего государства", - заявили в агентстве.

Справка. Рустам Тарико - российский миллиардер, владелец и председатель совета директоров российского банка "Русский стандарт", владелец алкогольного холдинга Roust. В последний входят такие бренды водки как "Русский стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" и "Журавли". В 2016 году состояние Тарико оценивалось 0,5 млрд долл - тогда он занимал 168 место в рейтинге самых богатых россиян.

Напомним:

По материалам СБУ суд арестовал акции и имущество алкогольного дистрибьютора "Руст" и банка Форвард российского бизнесмена Рустама Тарико.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации АО "Айбокс банк" и АО "Форвард банк", лишенных Нацбанком лицензий.

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Форвард" россиянина Рустама Тарико.

Экономическая правда