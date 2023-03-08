НБУ ліквідує "Банк Форвард"

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Форвард" росіянина Рустама Таріко.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Таке рішення регулятор ухвалив зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку від 8 березня 2023 року.

На початку лютого Нацбанк вирішив віднести "Банк Форвард" російського бізнесмена Рустама Таріко, який знаходиться під українськими санкціями, до категорії неплатоспроможних.

В НБУ обґрунтовують таке рішення тим, що банк не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів НБУ після віднесення його до категорії проблемних.

Підставою також стало подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення, та неможливість і недостатність запланованої банком капіталізації.

Вкладники "Банку Форвард" отримають від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1,5 млрд грн.

Нагадуємо:

Кінцевим бенефіціарним власником "Банку Форвард" є російський бізнесмен Рустам Таріко. Він є власником та головою ради директорів російського банку "Русскій стандарт", а також власником алкогольного холдинґу Roust ( "Русскій стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" та "Журавлі"). Раніше "Форвард Банк" теж називався "Русский стандарт".

На початку липня за матеріалами СБУ суд заарештував акції та майно алкогольного дистрибʼютора "Руст" та банку Форвард – слідство встановило, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів РФ, спрямованих на ослаблення нашої держави.

Згодом суд передав 100% акцій "Форвард Банку" та його центрального офісу в управління АРМА.

У 2016 році статки Таріко оцінювалися 0,5 млрд дол – тоді він посідав 168 місце в рейтингу найбагатших росіян.