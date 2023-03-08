Фонд гарантирования начал ликвидацию IBOX BANK и "Форвард банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации АО "Айбокс банк" и АО "Форвард банк", лишенных Нацбанком лицензий.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Ликвидация банков продлится 3 года – с 8 марта 2023 года по 7 марта 2026 года.

Информация о времени и порядке выплат вкладчикам финансовых учреждений, а также формате и сроке принятия требований кредиторов банка будет обнародована дополнительно.

Напоминаем:

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Форвард" россиянина Рустама Тарико.

Накануне регулятор решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, проводят обыски в офисах и отделениях "Айбокс банка".