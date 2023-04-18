Новости 18 апреля: Польша открывает транзит для украинского зерна, Украина сможет продавать больше электроэнергии за границу

О зерне. Украина согласовала транзит зерна и сельскохозяйственной продукции по территории Польши с 20-21 апреля.

О роуминге с ЕС. Совет Евросоюза одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения о присоединении Украины к зоне роуминга ЕС.

О ЗАЭС. Служба безопасности собрала доказательства и сообщила о подозрении оккупационному "директору" Запорожской АЭС - он обеспечил отключение атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины.

Об электроэнергии. "Укрэнерго" и европейское энергообъединение ENTSO-E увеличили технические возможности для импорта электроэнергии в Украину.

О Китае. Экономика Китая выросла в первом квартале года на 4,5% - быстрее, чем ожидалось. Страна вышла из жестких ограничений, связанных с пандемией Covid-19.

Эксклюзивы ЭП

Депозиты для военных: какие условия предлагают банки

Госбанки предлагают вклады для военнослужащих и их семей по более высоким ставкам. Кто может открыть такой депозит и чем отличаются условия в Приватбанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке. (укр)

Зерно под запретом. Как может навредить Украине бойкот европейских стран

Сколько агропродукции Украина вывозила по суше до эмбарго со стороны соседей, какие потери может понести из-за запрета и как это использует Россия. (укр)