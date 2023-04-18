ENTSO-E увеличило возможности для импорта электроэнергии в Украину

"Укрэнерго" и европейское энергообъединение ENTSO-E увеличили технические возможности для импорта электроэнергии в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

Так, теперь из зоны Континентальной Европы в блок Украина/Молдова можно будет импортировать до 1050 МВт мощности - это на 200 МВт больше чем было раньше.

"В течение следующих недель операторы системы передачи Континентальной Европы ENTSO-E по результатам оценки работы энергосистем рассмотрят возможность дальнейшего увеличения пропускной способности между континентальной Европой и Украиной-Молдовой в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что решение ENTSO-E о поэтапном расширении возможностей для экспорта/импорта электроэнергии было принято 7 июня 2022 года, менее чем через три месяца после синхронизации украинской и европейской энергосистем.

30 июня доступная пропускная способность с европейской энергосистемой составляла 100 МВт и продолжала постепенно увеличиваться до 850 МВт.

Напомним:

Экспорт электроэнергии остановят в случае дефицита мощности генерации для внутренних потребителей.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пока сохранит запрет на экспорт газа и энергоугля для обеспечения национальных интересов.

Украина ожидает, что объем экспорта электроэнергии сейчас будет выше, чем тот, что был в прошлом году - несмотря на это, только за счет доходов от экспорта восстановить энергосистему не удастся.

Ранее, в пятницу, 7 апреля, министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, который позволяет начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

Экономическая правда