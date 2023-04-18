Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений

Экономика Китая выросла в первом квартале года на 4,5% - быстрее, чем ожидалось, ведь страна вышла из жестких ограничений, связанных с пандемией Covid-19.

Об этом сообщает BBC, Reuters.

Валовой внутренний продукт вырос на 4,5% в годовом исчислении за первые три месяца года, свидетельствуют данные Национального бюро статистики Китая. Такой результат лучше, чем рост в 2,9% в предыдущем квартале.

Рост ВВП на 4,5% также превзошел прогнозы аналитиков относительно роста на 4,0% и стал самым сильным приростом за последний год.

ВВП вырос благодаря увеличению расходов домохозяйств и росту производственной активности на фоне отмены мер по борьбе с коронавирусом в декабре.

Данные за март показали, что розничные продажи, служащие основным показателем потребления домохозяйств, подскочили на 10,6% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, производство на заводах страны выросло на 3,9% - несколько меньше прогнозов экономистов.

Между тем, выросла авиационная отрасль страны с открытием Китая для иностранцев. В марте было совершено более 45 миллионов пассажирских авиаперевозок, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Инвесторы внимательно следили за данными первого квартала, чтобы оценить силу восстановления экономики Китая после того, как Пекин резко отменил ограничения на COVID в декабре и ослабил давление против технологических компаний.

Рост ВВП Китая в прошлом году упал до одного из худших показателей за почти полвека из-за ограничений, связанных с COVID.