СБУ сообщила о подозрении оккупационному "директору" ЗАЭС

Служба безопасности собрала доказательства и сообщила о подозрении оккупационному "директору" Запорожской АЭС - он обеспечил отключение атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По результатам следственных действий было сообщено о подозрении оккупационному "директору" Запорожской АЭС Олегу Романенко. До этого россиянин был главным инженером Балаковской атомной электростанции в Саратовской области РФ.

После захвата ЗАЭС Романенко стал "директором" созданной оккупантами "эксплуатирующей организации Запорожской АЭС", которая входит в структуру Росатома.

Следствие установило, что в период с 11 марта по ноябрь прошлого года он обеспечил выполнение указания Москвы по отключению атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины.

В дальнейшем он организовывал работу АЭС в интересах оккупантов - подстрекал работников поддержать захватчиков и сотрудничать с ними. В случае несогласия - угрожал "увольнением" и преследованиями со стороны карательных органов РФ.

Романенко сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны и государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напоминаем:

Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта, с тех пор оккупанты регулярно обстреливали объект, что грозит ядерной катастрофой.

В прошлом году российская государственная корпорация "Росатом" создала акционерное общество "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" с регистрацией в Москве, которое имеет целью управлять оккупированной ЗАЭС.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались от идеи создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС