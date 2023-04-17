Новости 17 апреля: все больше стран останавливают импорт зерна из Украины, мировой рынок переполнился газом

О зерне. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна временно приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов из Украины.

О "зерновом соглашении". Российская сторона 17 апреля во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции.

Об электроэнергии. В энергосистеме Украины сохраняется достаточный резерв мощности, с понедельника Украина также начала экспорт электроэнергии в Словакию.

О "молочке". На украинско-польской границе накопилось большое количество грузовиков с молочной продукцией, которые прошли украинскую таможню и не могут попасть на территорию Польши.

О газе. Мировой рынок переполнен природным газом, что приводит к снижению цен и созданию избытка топлива как в Европе, так и в Азии. Хранилища на зиму могут заполнить раньше плана.

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Украинцам не до развлечений, но кинотеатры выжили: как бизнес адаптировался к войне

Перерывы на тревоги, отсутствие света и ограниченный контент: как война повлияла на работу кинотеатров, как сократились их доходы и за счет чего они держатся на плаву сегодня.(укр)