Новости 17 апреля: все больше стран останавливают импорт зерна из Украины, мировой рынок переполнился газом
О зерне. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна временно приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов из Украины.
О "зерновом соглашении". Российская сторона 17 апреля во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции.
Об электроэнергии. В энергосистеме Украины сохраняется достаточный резерв мощности, с понедельника Украина также начала экспорт электроэнергии в Словакию.
О "молочке". На украинско-польской границе накопилось большое количество грузовиков с молочной продукцией, которые прошли украинскую таможню и не могут попасть на территорию Польши.
О газе. Мировой рынок переполнен природным газом, что приводит к снижению цен и созданию избытка топлива как в Европе, так и в Азии. Хранилища на зиму могут заполнить раньше плана.
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