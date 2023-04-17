Украина уже экспортирует электроэнергию в три страны

В энергосистеме Украины сохраняется достаточный резерв мощности, с понедельника Украина также начала экспорт электроэнергии в Словакию.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

С понедельника начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт ежечасно), а также продолжается экспорт в Польшу (75 МВт ежечасно) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы).

Сейчас продолжается половодье, уровень воды значительно выше, чем в предыдущие годы. Гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" работают в течение всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ.

По-прежнему сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта. Вчера в результате повреждения сетей российскими обстрелами Херсон и часть области временно были обесточены, но питание было восстановлено.

Продолжается и восстановление энергосистемы после массированных атак россиян. Приоритетным является восстановление надежности питания.