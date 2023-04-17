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Грузовики с молочной продукцией заблокированы на польской границе – ассоциация

Понедельник, 17 апреля 2023, 18:30 - Cергей Мельник
 
Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images

На украинско-польской границе накопилось большое количество грузовиков с молочной продукцией, которые прошли украинскую таможню и не могут попасть на территорию Польши.

Об этом сообщил исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур, передает "Интерфакс-Украина".

Польская сторона перестала пропускать фуры после запрета правительства Польши на ввоз и транзит украинского зерна и десятков других видов сельскохозяйственной продукции.

"В Европу Украина экспортировала две позиции: сухую сыворотку и сгущенное молоко. Они начали занимать хорошие позиции в Европе. Основными потребителями этой продукции была Польша", - сказал Дидур.

По данным СМПУ, украинскую молочную продукцию с момента обнуления Европейским Союзом пошлины покупали страны Балтии, Германия, Нидерланды, Ирландия.

Исполнительный директор СМПУ уточнил, что для европейского потребителя потеря украинской молочной продукции "не будет ударом", поскольку в Европе наблюдается профицит молочной продукции и достаточно высокая конкуренция на рынке.

В то же время он подчеркнул, что "открытие европейского рынка для украинской молочной продукции во многом было поддержкой Украины и нашей экономики".

По его словам, в течение военного периода Украина вынуждена была отправлять молочную продукцию на экспорт через Европу. Откуда она шла в двух направлениях: непосредственно в Европу и через Румынию, Турцию на традиционные рынки сбыта украинской молочной продукции - Ближний Восток и Среднюю Азию.

По его оценкам, структура экспорта молочной продукции в прошлом году выглядела 50:50: половина непосредственно в европейские страны, еще половина - в Среднюю Азию и Ближний Восток.

Напоминаем:

15 апреля правительство Польши решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня, чтобы защитить польский аграрный сектор. 

16 апреля Венгрия также объявила о временном запрете импорта зерновых и масличных культур из Украины.

С 17 апреля Словакия также временно приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов из Украины.

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