Мировой рынок газа переходит к избытку после длительного дефицита

Мировой рынок переполнен природным газом, что приводит к снижению цен и созданию избытка топлива как в Европе, так и в Азии - хранилища на зиму могут заполнить раньше плана.

Об этом пишет Bloomberg.

Такая тенденция была редким явлением в течение последнего года, ведь Европа спешила обеспечить как можно больше альтернативных источников поставок вместо поставок из РФ.

Сейчас страны заполняют хранилища до следующей зимы, что является результатом преимущественно мягкой погоды в этом году и усилий по сокращению потребления. Танкеры, заполненные сжиженным природным газом, теперь часто пытаются найти себе покупателей, проводя недели в море.

Спрос на газ, как правило, снижается с окончанием отопительного сезона, до того, как жаркая погода поднимет потребности в охлаждении позже летом. Затем топливо преимущественно поступает в хранилища для подготовки к следующему сезону, но в этом году наполнение хранилищ в Европе может завершиться уже в конце августа, считают в Morgan Stanley.

Все внимание приковано к летней погоде, поскольку любая экстремальная жара и засуха могут привести к увеличению потребления. В начале третьего квартала импортеры начнут готовиться к зиме, что приведет к обострению конкуренции за грузы СПГ.

Но пока избыток растет: например, в Испании, где расположено больше всего СПГ-терминалов в Европе, газохранилища уже заполнены на 85%, а это означает, что рынок страны может быстро превратиться в профицитный.

Между тем, мировой экспорт СПГ восстановился в марте до исторического максимума, частично благодаря восстановлению добычи в США. Дополнительное предложение способствует снижению цен.

Экспорт газа из Великобритании на континент растет, поскольку стране не хватает крупных хранилищ, а СПГ продолжает поступать с рекордными для этого времени года темпами. Кроме того, в Китае наблюдается рекордный реэкспорт СПГ на фоне медленного восстановления после снятия ограничений, вызванных пандемией.

Однако запланированное ежегодное техническое обслуживание газовых объектов с конца апреля до лета может изменить ситуацию. Сохраняются и другие риски, связанные с дальнейшим сокращением российских поставок или неожиданными перебоями. Ожидается, что мировые поставки СПГ будут оставаться ограниченными еще два года.