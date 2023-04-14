Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ

Совладелец компании "АгроГазТрейдинг", которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в участии в "схеме" на Одесском припортовом заводе, отвергает обвинения по делу и заявляет, что детективам известно его местонахождение.

Об этом говорится в заявлении "АгроГазТрейдинга", которое есть в распоряжении ЭП.

Управляющий партнер компании Александр Горбуненко заявил, что выдвинутые НАБУ обвинения "лишены всякой основы" и отвергает упреки Бюро относительно участия в преступной группе. Также он "категорически не согласен" с определением его как подозреваемого по делу.

По его словам, он находится в постоянном контакте со следствием и детективы знают место его пребывания, поэтому объявление в розыск также считает безосновательным.

"Наше сотрудничество с Одесским припортовым заводом было полностью прозрачным и законным. После победы в открытом конкурсе "АГТ" вложила почти 40 млн грн, чтобы перезапустить производство после полуторагодичного простоя", - заявил Горбуненко.

Детективы НАБУ утверждают, что экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и его приближенное лицо, и.о. директора АО "ОПЗ" и владелец ООО "Агрогазтрейдинг" незаконно продлевали действие дополнительных соглашений о переработке газа в карбамид и аммиак на невыгодных для завода условиях.

Горбуненко утверждает, что за время сотрудничества компания заплатила ОПЗ более 4,2 млрд грн за производство удобрений, а также почти 75 млн грн, которые завод направил на погашение старого долга перед "Нафтогазом".

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Напоминаем:

НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Впоследствии Сенниченко объявили в розыск. Вместе с ним разыскивают: Павла Присяжнюка, Андрея Гмырина, бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова, бывшего и.о. директора ОПЗ Николая Парсентьева, а также владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко.