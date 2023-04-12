ВАКС не продлил расследование дела Коболева: его могут закрыть через 5 дней
Следственный судья ВАКС отказал в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования по делу экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого НАБУ и САП подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн. Дело могут закрыть через 5 дней.
Такое решение 12 апреля принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.
"В удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования - отказать", - заявил судья.
Постановление следственного судьи обжалованию не подлежит. Сроки досудебного следствия по делу заканчиваются 19 апреля.
"Таким образом САП имеет 5 дней на то, чтобы либо обратиться с обвинительным актом в суд, либо закрыть уголовное производство, либо обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности", - заявили в Transparency International Ukraine.
Напомним:
Высший антикоррупционный суд обязал экс-председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премии, носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривень
Специализированная антикоррупционная прокуратура требует изменить меру пресечения эксглаву "Нафтогаза" Андрею Коболеву по делу о премиях - требует назначить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным правом внесения залога в 365 млн грн.
Прокурор САП обратился в суд с ходатайством НАБУ о применении к эксглаве "Нафтогаза" Андрея Коболева более строгой меры пресечения, поскольку за него не внесли залог в полном размере по предварительному решению суда.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не инициировали блокировку счетов экспредседателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении более 229 миллионов гривен премии.
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Экономическая правда