ВАКС не продлил расследование дела Коболева: его могут закрыть через 5 дней

Следственный судья ВАКС отказал в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования по делу экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого НАБУ и САП подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн. Дело могут закрыть через 5 дней.

Такое решение 12 апреля принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

"В удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования - отказать", - заявил судья.

Постановление следственного судьи обжалованию не подлежит. Сроки досудебного следствия по делу заканчиваются 19 апреля.

"Таким образом САП имеет 5 дней на то, чтобы либо обратиться с обвинительным актом в суд, либо закрыть уголовное производство, либо обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности", - заявили в Transparency International Ukraine.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд обязал экс-председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премии, носить электронный браслет и оставил залог в 229 миллионов гривень

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует изменить меру пресечения эксглаву "Нафтогаза" Андрею Коболеву по делу о премиях - требует назначить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным правом внесения залога в 365 млн грн.

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством НАБУ о применении к эксглаве "Нафтогаза" Андрея Коболева более строгой меры пресечения, поскольку за него не внесли залог в полном размере по предварительному решению суда.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не инициировали блокировку счетов экспредседателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении более 229 миллионов гривен премии.

Читайте также: 12 лет за премию. Как Коболев оказался на скамье подсудимых и почему вернулся в Украину

Являются ли премии Коболева угрозой реформе корпоративного управления? Часть 1

Являются ли премии Коболева угрозой реформе корпоративного управления? Часть 2

Экономическая правда