Украина экспортирует электроэнергию в Молдову и Польшу

В среду Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу, энергосистема работает с профицитом генерирующей мощности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Сейчас энергосистема с запасом обеспечивает потребности потребителей по всей стране. "В небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии в Молдову и Польшу", - отметили в ведомстве.

Ранее оператор Укрэнерго провел аукционы по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову (на поставку 11 апреля) и Польшу (на 12 апреля).

Также продолжается восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов сетевой инфраструктуры. В течение последних суток восстановлено электроснабжение 14 тыс. абонентов в Донецкой области.

Напоминаем:

В пятницу, министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, который позволяет начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

Украина ожидает, что объем экспорта электроэнергии сейчас будет выше, чем тот, что был в прошлом году - несмотря на это, только за счет доходов от экспорта восстановить энергосистему не удастся.

Сообщалось, что благодаря профициту мощности в энергосистеме Украина могла бы получить около 500 млн грн от экспорта электроэнергии.

После первой массированной атаки россиян по украинской энергосистеме 10 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии.