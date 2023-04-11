Україна планує експортувати в Європу більше електроенергії, ніж торік

Україна очікує, що обсяг експорту електроенергії зараз буде вищим ніж той, що був торік – попри це, лише коштом прибутків від експорту відновити енергосистему не вдасться.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в етері "Єдиних новин".

"Зараз ми сподіваємся вийти на ті обсяги експорту, які були минулого року. Ми плануємо і будемо вести перемовини і щодо їх збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це зробити", - зазначив Галущенко.

Водночас міністр наголосив, що пріоритетом є забезпечення внутрішніх потреб в електроенергії, тож у разі зміни ситуації експорт може бути зупинений. "Безумовно, не може йтися про експорт електроенергії в умовах, якщо не буде забезпечено належний рівень генерації", – додав він.

Прибутки від експорту електроенергії дозволять залучити додаткові фінансові ресурси для відновлення енергетичних об’єктів, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських атак. Проте, цих коштів буде недостатньо.

"На жаль, ми не бачимо можливості повністю закрити за рахунок експорту відповідні фінансові потреби для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону. Тут є ціла низка інших рішень, які зараз обговорюються. Але, безумовно, можливість отримання коштів від експорту дасть можливість фінансово підживлювати наші генерації і компанії для того, щоб мати ресурс", – пояснює Галущенко.

Наразі також планується збільшити перетини між Україною та Польщею, що дозволить наростити обсяги експорту.

Нагадуємо:

Раніше, у п’ятницю, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

Повідомлялось, що завдяки профіциту потужності в енергосистемі Україна могла би отримати близько 500 млн грн від експорту електроенергії.

Після першої масованої атаки росіян по українській енергосистемі 10 жовтня Україна припинила експорт електроенергії.

На початку березня повідомлялося, що Україна може відновити експорт електроенергії після покращення ситуації з електропостачанням на Одещині.





