"Укренерго" провело перший аукціон для експорту електроенергії

"Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" в Telegram.

"За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

Зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у понеділок відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня.

Також наразі узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину, додали в держкомпанії.

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Нагадаємо:

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

Повідомлялось, що завдяки профіциту потужності в енергосистемі Україна могла би отримати близько 500 млн грн від експорту електроенергії, проте такий експорт досі зупинено.

Після першої масованої атаки росіян по українській енергосистемі 10 жовтня Україна припинила експорт електроенергії.

На початку березня повідомлялося, що Україна може відновити експорт електроенергії після покращення ситуації з електропостачанням на Одещині.

Економічна правда