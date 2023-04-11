Кабмин уволил голову БЭБ Мельника

Кабинет министров на заседании во вторник, 11 апреля, уволил с должности главу Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Уволен Мельник Вадим Иванович с должности Директора Бюро экономической безопасности Украины", - написал он.

Первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк сообщил, что Мельника уволили по собственному желанию.

"Еще утром Мельник не знал, что будет иметь желание уволиться. Даже два часа назад БЭБ публиковал новость, как он с бизнес-ассоциацией встретился", - написал он.

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