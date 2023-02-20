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В Раде признали неудовлетворительной работу Бюро экономической безопасности

Понедельник, 20 февраля 2023, 15:10 - Алексей Павлыш

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признал работу руководства Бюро экономической безопасности неудовлетворительной: рекомендует правительству перезагрузку руководства БЭБ.

Об этом сообщили в Telegram первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк и член комитета Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам Железняка, такое решение поддержали 17 членов комитета.

Комитет рекомендовал Кабмину: истребовать отчет Директора БЭБ за 2021 год и принять соответствующие кадровые меры с целью перезагрузки работы БЭБ, добавил Железняк.

"Также поручили правительству подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство Украины:

  • перезагрузке руководства БЭБ путем проведения нового конкурса на занятие должностей высшего руководства ББЭБ при участии в конкурсной комиссии международных экспертов (по примеру лучших практик САП, НАБУ, НАПК);
  • полную переаттестацию всех сотрудников, за исключением административного персонала, в центральном аппарате и территориальных управлениях БЭБ
  • четкий порядок проведения конкурсных отборов, аттестации, проведения независимой оценки (аудита) и деятельности Совета общественного контроля при БЭБ.

Срок выполнения - до 1 апреля 2023 г.", - отметил нардеп.

Как добавила Василевская-Смаглюк, "это первый шаг к перезагрузке Бюро экономической безопасности Украины путем проведения нового конкурса с участием в конкурсной комиссии международных экспертов".

"Далее мы планируем запустить полную переаттестацию всех сотрудников Бюро предусмотрев четкий порядок проведения конкурсных отборов и переаттестации, с равным правом доступа желающих лиц, а не "только приближенных людей Мельника".

Ждите в ближайшее время интересные законодательные предложения", - написала она.

Напомним:

В Верховной Раде создали Временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства должностными лицами БЭБ, органов госвласти и других госорганов, осуществляющих полномочия в сфере экономической безопасности.

Экономическая правда

Рада БЭБ
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