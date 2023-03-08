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Фонд гарантування почав ліквідацію IBOX BANK та "Форвард банку"

Середа, 8 березня 2023, 14:58 - Анастасія Жарикова

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації АТ "Айбокс банк" та АТ "Форвард банк", позбавлених Нацбанком ліцензій.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Ліквідація банків триватиме 3 роки - з 8 березня 2023 року до 7 березня 2026 року.

Інформацію про час та порядок виплат вкладникам фінансових установ, а також про формат та строк прийняття вимог кредиторів банку буде оприлюднена додатково.

Нагадуємо:

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Форвард" росіянина Рустама Таріко.

Напередодні регулятор вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК" через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у середу, 8 березня, проводять обшуки в офісах та відділеннях "Айбокс банку".

Економічна правда

банки Фонд гарантування вкладів НБУ
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