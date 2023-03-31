Еще один крупный агротрейдер ADM рассматривает варианты выхода из РФ

Archer-Daniels-Midland Co. рассматривает варианты выхода из своего российского бизнеса на фоне новостей об аналогичных шагах со стороны трейдеров Cargill и Viterra.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Компания рассматривает возможность продажи своей доли в 50% в совместном предприятии с российским партнером "Астон". Предприятие, запущенное в 2018 году, перерабатывает кукурузу для производства подсластителей и крахмала для российской пищевой промышленности.

Возможный шаг ADM связан с тем, что конкуренты ADM - Cargill Inc. и поддерживаемая Glencore компания Viterra - отступают с рынка России. Они являются двумя крупнейшими западными экспортерами российского зерна.

Хотя российский бизнес ADM в стране очень ограничен и в основном сосредоточен на производстве подсластителей, подразделение компании Wild Flavors, которое производит ароматизаторы и красители для пищевой промышленности, также присутствует в России.

"Ситуация в России остается нестабильной, и мы будем продолжать постоянно контролировать и оценивать нашу ограниченную деятельность там", - заявила представительница АДМ в комментарии Bloomberg. "Мы, конечно, будем продолжать соблюдать все санкции, законы и правила США".

В прошлом году ADM заявила, что сократила свою деятельность в России.

Напоминаем:

Компания Viterra, один из крупнейших мировых зернотрейдеров, планирует прекратить экспорт российского зерна.

Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции - американская Cargill - прекратит экспорт зерна из России, компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна.

В марте 2022 года сообщалось, что глобальные торговцы сельскохозяйственными товарами Cargill Inc и Archer-Daniels-Midland Co сокращают бизнес-деятельность в России, но будут продолжать работать с "необходимыми" продуктами питания.