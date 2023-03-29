Зернотрейдер Viterra слідом за Cargill припинить експорт російського зерна - Bloomberg

Компанія Viterra, один із найбільших світових зернотрейдерів, планує припинити експорт російського зерна.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Джерела агентства вважають, що відхід Viterra з російського ринку посилює невизначеність щодо майбутніх постачань урожаю з чорноморського регіону.

У компанії не коментують таких планів.

Нагадуємо:

Один із найбільших світових постачальників сільгосппродукції - американська Cargill - припинить експорт зерна з Росії, компанія входить до топ-10 експортерів російського зерна.

У березні 2022 року повідомлялось, що глобальні торговці сільськогосподарськими товарами Cargill Inc та Archer-Daniels-Midland Co скорочують бізнес-діяльність в Росії, але продовжуватимуть працювати з "необхідними" продуктами харчування.