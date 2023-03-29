Один із найбільших у світі постачальників зерна Cargill припинить експорт із РФ

Один із найбільших світових постачальників сільгосппродукції - американська Cargill - припинить експорт зерна з Росії, компанія входить до топ-10 експортерів російського зерна.

Про свої плани компанія повідомила заступника голови Мінсільгоспу РФ Оксану Лут, пише РБК.

Справжність документа виданню підтвердило джерело, близьке до російського міністерства. Про плани Cargill щодо припинення експорту з Росії заявили також ще два співрозмовники видання на зерновому ринку.

Зазначається, що російська "дочка" американської корпорації припинить експорт зерна із РФ наступного сільськогосподарського року (наступний сільськогосподарський рік розпочнеться з 1 липня 2023 року і триватиме до 30 червня 2024 року).

"У листі компанія повідомляє, що в наступному сільськогосподарському сезоні 2023/2024 ТОВ "Каргілл" не планує здійснювати експорт зерна з Росії "згідно з обговоренням питань зернового експорту, яке відбулося раніше, і рекомендаціями Міністерства сільського господарства". Водночас компанія пообіцяла, що заплановані на поточний сезон 2022/2023 відвантаження буде виконано "в повному обсязі відповідно до наявної квоти", - пише РБК.

Російська "дочка" Cargill також повідомила, що починає переглядати портфель активів, пов'язаних з експортом зерна, який їй належить. Водночас повідомляється, що змін щодо "будь-яких інших видів діяльності та активів Cargill в Росії не планується і не розглядається".

У прес-службі Мінсільгоспу РФ підтвердили, що отримали повідомлення від Сargill. У російському офісі компанії на запит РБК не відповіли.

Cargill - один з найбільших світових виробників і постачальників харчових і сільськогосподарських продуктів.

Компанія працює в Росії з 1991 року і веде бізнес у чотирьох основних напрямках: сільське господарство (закуповує, переробляє і перевозить зерно, олійні та інші товари для виробників харчових продуктів і кормів для тварин), харчові продукти (постачає виробникам їжі та напоїв, ресторанним і торговельним мережам продукти з м'яса та птиці й інгредієнти), промисловість (працює з промисловими споживачами енергії, солі, крохмалепродуктів і продукції зі сталі), а також надає фінансові послуги клієнтам із цих галузей.

"Cargill входить до числа великих експортерів російського зерна. За даними, які наводить РБК один з учасників зернового ринку, компанія в поточному сільськогосподарському сезоні 2022/2023 вивезе близько 2,2 млн т, або близько 4% всіх обсягів експорту російського зерна. За обсягами відвантажень Cargill посідає шосте місце серед експортерів - для порівняння на частку лідера - компанії "РИФ" - припадає 18%.

Співрозмовник РБК вважає, що Cargill ухвалив рішення згорнути експорт зерна з Росії на тлі посилення регулювання і тиску на цей ринок з боку держави", - пише видання.

Нагадаємо:

У березні 2022 року повідомлялось, що глобальні торговці сільськогосподарськими товарами Cargill Inc та Archer-Daniels-Midland Co скорочують бізнес-діяльність в Росії, але продовжуватимуть працювати з "необхідними" продуктами харчування.

Економічна правда