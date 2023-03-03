Экс-глава УЗ Камышин стал внештатным советником Зеленского

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Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин, объявивший об отставке на этой неделе, получил должность внештатного советника президента Владимира Зеленского. О назначении стало известно из указа президента №127/2023. "Назначить Камышина Александра Николаевича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в документе от 3 марта. По данным Youcontrol, Камышин до сих пор является руководителем АО "Укрзализныця" Напоминаем: Глава "Укрзализныци" Александр Камышин в понедельник объявил, что подает в отставку - возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе. В августе 2021 года Кабмин назначил Камышина и.о. председателя правления "Укрзализныци". В марте 2022 г. он сообщил о назначении на постоянной основе в течение четырех лет.

До этого Камышин занимал должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.

До этого он работал в KPMG в должности аудитора (2006-2008 гг), в фонде Томаша Фиалы Dragon Capital (владелец УП) (2008-2012 гг), генеральным директором KMZ Industries. С июля 2011 года – издатель Latifundist Media.

С апреля 2012 по апрель 2019 года занимал должность менеджера по инвестициям SCM Рината Ахметова. В это же время являлся членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года – управляющий партнер Fortior Capital.