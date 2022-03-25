Камишина призначили постійним керівником "Укрзалізниці"
Олександр Камишин, якого у серпні минулого року було призначено в.о. голови правління "Укрзалізниці", затверджений на чолі компанії на постійній основі терміном на 4 роки.
Про це повідомив сам Камишин.
"Сьогодні Кабмін затвердив нашу команду правління на постійній основі: членів правління затверджено на 3 роки, мене на 4. Так подала наглядова рада, Кабмін підтримав", – написав він.
Камишин нагадав, що чергові тимчасові повноваження його та правління вже двічі продовжувалися і закінчувалися б 31 березня.
"Тепер сторінку "тимчасового правління" ми перегортаємо і починаємо з чистого аркуша. За відведений час треба ще встигнути довоювати війну, а потім все відбудувати", – наголосив голова "Укрзалізниці".
Камишин закінчив Київський політехнічний інститут, а також Міжнародний університет фінансів, має також перший рівень ACCA у сфері обліку та аудиту та пройшов управлінські програми у бізнес-школі Insead (Франція).
У період з 2009 до 2012 року керував Карлівським машинобудівним заводом, що контролюється інвесткомпанією Dragon Capital.
У 2012-2019 роках працював у компанії SCM, де обіймав посаду інвестиційного менеджера та члена Наглядової ради транспортних холдингів групи SCM.
З початку 2020 року до приходу в Мінінфраструктури був керуючим партнером інвесткомпанії Fortior Capital.
Економічна правда
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