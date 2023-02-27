Голова "Укрзалізниці" Камишін йде у відставку

Олександр Камишін фото: одеська Ода

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін подає у відставку - очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Про це Камишін повідомив у Telegram.

"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку.

За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - написав Камишін.



"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре", - додав він.



Нагадаємо:

У серпні 2021 року Кабмін призначив Камишіна в.о. голови правління "Укрзалізниці". У березні 2022 року він повідомив про призначення на постійній основі протягом чотирьох років.

До цього Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008 рр), в фонді Томаша Фіали Dragon Capital (2008-2012 рр), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року - видавець Latifundist Media.

З квітня 2012 року по квітень 2019 року обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. В цей же час був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року - керуючий партнер Fortior Capital.

Економічна правда