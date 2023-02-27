Всі розділи
Укр / Рус

Голова "Укрзалізниці" Камишін йде у відставку

Понеділок, 27 лютого 2023, 17:18 - Олексій Павлиш
 
Олександр Камишін
фото: одеська Ода

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін подає у відставку - очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Про це Камишін повідомив у Telegram.

"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку.

За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - написав Камишін.

"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре", - додав він.

Нагадаємо:

У серпні 2021 року Кабмін призначив Камишіна в.о. голови правління "Укрзалізниці". У березні 2022 року він повідомив про призначення на постійній основі протягом чотирьох років.

До цього Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008 рр), в фонді Томаша Фіали Dragon Capital (2008-2012 рр), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року - видавець Latifundist Media.

З квітня 2012 року по квітень 2019 року обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. В цей же час був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року - керуючий партнер Fortior Capital.

Економічна правда

Укрзалізниця
Матеріали за темою
УЗ знизила перевезення зерна до портів через саботаж РФ "зернового коридору" 23 лютого 2023, 20:30
УЗ призначила на Черкащині низку нових поїздів приміського сполучення 22 лютого 2023, 18:55
УЗ може до кінця року створити компанію-вантажоперевізника для роботи в Європі 21 лютого 2023, 16:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті