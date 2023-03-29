Акционеров "Сенс Банка" лишили права голоса по акциям: в НБУ объяснили, что это изменит

После того, как Национальный банк признал деловую репутацию акционеров "Сенс Банка" (ранее - "Альфа Банка") небезупречной, НБУ назначит доверенное лицо для передачи права голоса по их акциям.

Об этом говорится в разъяснении НБУ в ответ на запрос ЭП.

Во вторник регулятор временно запретил право голоса по акциям банка в отношении его акционеров: ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited.

Это означает, что теперь "Сенс Банк" должен подать в НБУ предложения по не менее 2 кандидатур, одной из которых, после ее назначения регулятором доверенным лицом, будет передано право голоса. Речь идет не обо всех акциях банка, а лишь о части, которая ранее не была передана доверенному лицу Симеону Дянкову.

Национальный банк еще весной 2022 года признал деловую репутацию двух акционеров "Альфа-банка" Михаила Фридмана и Петра Авена и заблокировал их право голоса как акционеров в украинской "дочке". Впоследствии аналогичное решение было вынесено в отношении Германа Хана и Алексея Кузмичева. Впоследствии, в апреле, Альфа-Банк Украина согласовал с Нацбанком кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка.

В НБУ отмечают, что так же, как передача права голоса по акциям банка Дянкову не повлияла на возможности банка продолжать свою деятельность, так же на работу банка не повлияет нынешнее решение.

Регулятор также разъяснил, что решение по ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited не касались полномочий доверенного лица Симеона Дянкова. Он по-прежнему продолжает выполнять свои полномочия доверенного лица.

Сейчас ему передано право голоса по 49,6669% (с 57,6006%) акциями банка, принадлежащих ABH Holdings S.A., и по 36,5595% акциями банка (с 42,3994%), принадлежащих ABH Ukraine Limited. Если Дянков будет лишен таких полномочий или откажется от них, банк должен будет подать предложения по не менее 2 кандидатур, одной из которых перейдут его полномочия.

"Следовательно, в ближайшее время право голоса по всем 100% акций банка будет принадлежать доверенному лицу (или лицам)", - подчеркнули в НБУ.

Напоминаем:

Национальный банк во вторник признал деловую репутацию акционеров "Сенс Банка" (ранее "Альфа Банка") небезупречной и временно запретил права голоса по 100% акций финучреждения.