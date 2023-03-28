Нацбанк визнав ділову репутацію акціонерів "Сенс Банку" небездоганною

Національний банк у вівторок визнав ділову репутацію акціонерів "Сенс Банку" (раніше "Альфа Банку") небездоганною та тимчасово заборонив права голосу за 100% акцій фінустанови.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що НБУ визнав небездоганною репутацію власників істотної участі в АТ "СЕНС БАНК" – ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited. Їм належить 57,6006% та 42,3994% акцій банку відповідно.

"Національний банк визнав ділову репутацію ABH Holdings S.A. небездоганною з огляду на застосування до нього ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи", - пояснюють в Нацбанку.

Компанія володіла істотною участю в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нідерланди), який 22 квітня 2022 року було визнано банкрутом.

Крім цього, щодо власників істотної участі в ABH Holdings S.A. А. Косогова, М. Фрідмана та П. Авена, а також його керівника застосовуються ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням про ліцензування банків, що також є ознакою небездоганної ділової репутації власника істотної участі в банку-юридичної особи.

Через цю саму причину було визнано небездоганною ділову репутацію ABH Ukraine Limited.

З огляду на це НБУ застосував тимчасову, до усунення порушення, заборону використання права голосу за 287 262 475 484 простими іменними акціями банку, які становлять 100% статутного капіталу Банку та належать власникам істотної участі в АТ "СЕНС БАНК" ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited.

Таке рішення ускладнює продаж часток банку, які належать ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited, приватним інвесторам.

ЕП направила Нацбанку запит на коментар про наслідки останнього рішення по акціонерах фінустанови та слідкуватиме за подальшим розвитком подій.

Нагадуємо:

Польська корпорація Grupa Polsat Plus зацікавлена у купівлі українського "Сенс Банку", що належить росіянам Михайлу Фрідману, Петру Авену.

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати "Сенс Банк".

Ключова зміна, яку пропонує НБУ — зобов’язати регулятор визнавати банк неплатоспроможним та виводити його з ринку у разі, якщо проти власників такої установи застосовано українські та міжнародні санкції.

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.

Співрозмовники ЕП у регуляторі та парламенті стверджували, що метою ухвалення того закону було проведення націоналізації "Альфа-Банку" (з 1 грудня 2022 року — "Сенс Банку") російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

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