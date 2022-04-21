Альфа-Банк Україна погодив з НБУ, кому передасть права за акціями Фрідмана й Авена

Альфа-Банк Україна погодив з Нацбанком кандидатуру Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку.

Про це йдеться у заяві банку.

"Відповідно до законодавства, Альфа-Банк Україна погодив з Національним Банком України довірену особу - Сімеона Дянкова, якому передається право голосу за акціями акціонерів, чия репутація визнана небездоганною, та право будь-яким чином брати участь в управлінні банком.

Тепер у межах повноважень та законодавства Сімеон Дянков може брати участь в управлінні банком", - пояснили в фінустанові.

Сімеон Дянков – болгарський економіст, державний діяч – колишній міністр фінансів та віцепрем'єр уряду Болгарії (липень 2009 – березень 2013 року).

Наразі обіймає посади виконавчого директора Групи з фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Європейської комісії.

У банку додають, що Дянков має 19-річний досвід роботи у Світовому банку, де займався країнами з перехідними економіками.

"Крім цього, працював Головою Наглядової ради Європейського банку реконструкції та розвитку. Опублікував понад 70 наукових статей, отримав докторський ступінь з економіки в Мічиганському Університеті (США)", - йдеться у повідомленні.

"Ми засуджуємо війну, жахливі жертви серед населення, руйнування інфраструктури. Ми розуміємо, які ресурси будуть потрібні для відродження економіки України й однозначно будемо брати участь у відновленні. Ми маємо бути готові до цього.

Сьогоднішнє призначення Сімеона Дянкова – важливий крок до вирішення репутаційних викликів, які виникли в Альфа-Банку Україна та до виконання вимог українського законодавства.

Сімеон – професіонал з унікальним досвідом роботи у регіонах, які переживали кризові ситуації. З глибоким знанням реформування економіки та корпоративного управління. Вірю, що призначення довіреної особи стане ще й новою нагодою для нашої команди отримати потрібну для української економіки експертизу", - заявив голова наглядової ради банку Роман Шпек.

"Міжнародний досвід свідчить, що стабільність банківської системи – ключове питання для економіки країни. Альфа-Банк Україна - один із найбільших банків із сучасними сервісами та професійною командою. Наше завдання – успішно пройти період трансформації та зробити внесок у побудову сильної економіки України", – зазначив Дянков.

Альфа-Банк Україна додає, що працює у штатному режимі.

"Приведення структури власності банку відповідно до українського законодавства не впливає на звичайну роботу фінустанови. Наглядова Рада та Правління працюють без обмежень в межах своїх сфер відповідальності та компетенцій.

За погодженням із НБУ, Сімеон Дянков діятиме в межах питань Загальних зборів. Повноваження довіреної особи включають участь у Загальних зборах, розгляд звіту Наглядової Ради банку", - зазначили в банку.

Банк також нагадав заяви Мінфіну США МЗС Великої Британії, що Альфа-Банк Україна є окремою юридичною особою, яка не має відношення до російського банку та не підпадає під санкції.

Нагадаємо:

Національний банк визнав акціонерів українського Альфа-банку, підсанкційних Михайла Фрідмана та Пьотра Авена, такими, які втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу в банку.

Повідомлялось, що в українському "Альфа-Банку" триває пошук довіреної особи, яка має отримати права за акціями Михайла Фрідмана та Пьотра Авена. Національний банк України позбавив цих акціонерів прав голосу.

Економічна правда