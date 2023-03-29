Байден о поддержке банков в условиях кризиса: Белый дом будет реагировать и дальше

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом сделал все возможное для разрешения банковского кризиса с помощью имеющихся полномочий, но реакция его администрации на этот вопрос еще не закончилась.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы сделали то, что нам нужно. Я уверен, что все регулируется. Рынки, похоже, реагируют", — сказал Байден журналистам.

Отвечая на вопрос, исчерпала ли его администрация свои односторонние шаги, кроме действий Конгресса по преодолению стресса в банковском секторе, Байден отметил, что действия еще не закончились.

Также Байден сказал, что его администрация также рассматривает законодательные изменения в ответ на кризис, хотя это может оказаться сложным в условиях раскола Конгресса.

Напоминаем:

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.

Американские регуляторы закрывают Signature Bank, крупного кредитора в криптоиндустрии, в попытке сдержать распространение банковского кризиса.

Федеральная резервная система США предоставит дополнительное финансирование, чтобы помочь банковской системе функционировать после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.