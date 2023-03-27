McDonald's возобновляет работу ресторанов в Одессе

Фото: Mcdonalds

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине планирует во вторник, 28 марта, возобновить работу 5 ресторанов в Одессе.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Таким образом компания продолжает расширять географию работы, чтобы поддерживать местные общины в Украине и отвечать на многочисленные запросы украинцев о возвращении любимых блюд", - говорится в сообщении.

Сообщается, что рестораны в Одессе заработают по адресам:

ул. Пантелеймоновская, 17-б;

ул. Дерибасовская, 23/1;

пл. Независимости, 1;

ул. Черняховского, 1-б;

ул. Краснова, 14а.

"В одесских ресторанах так же, как и в остальных заведениях McDonald's в Украине, будут действовать расширенные правила безопасности, по которым в случае объявления воздушной тревоги команда быстро завершает все процессы и закрывает заведение, чтобы все могли пройти в укрытие.

В то же время компания предусматривает повышенный спрос в первые дни с открытия заведений в Одессе, ведь после длительного перерыва горожане хотят как можно скорее полакомиться любимыми блюдами. Поэтому сначала залы будут работать на ограниченное количество посетителей, чтобы избежать скоплений людей, а команды могли лучше отработать процедуры по эвакуации", - пояснили в McDonald's.

При этом в начале апреля планируются открытия еще нескольких заведений в Одессе - компания обещает сообщить на официальных страницах о датах открытий. Сделать заказ можно будет в зале ресторана, через экспресс-окна или на МакДрайве, добавили в McDonald's.

Также отмечается, что, по аналогии с возобновлением работы ресторанов в Киеве и на западе Украины в сентябре 2022 года, в ресторанах будет представлено сокращенное меню, в которое войдут основные блюда McDonald's.

А расширение меню будет происходить вместе с восстановлением цепей поставок и наращиванием объемов складов.

"С первых дней открытия в Одессе в мобильном приложении McDonald's будут действовать ваучеры, которыми клиенты могут воспользоваться для получения выгодных предложений.

Вслед за югом McDonald's планирует открытие ресторанов и на востоке Украины. В частности, уже в конце апреля ожидается открытие ресторанов в г. Днепре", - резюмировали в компании.

Напомним:

В начале марта 2023 года сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила намерение о возобновлении операционной деятельности в нескольких городах в южной и восточной части страны.

22 декабря, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла новое заведение в Киеве - рядом с Оболонской набережной.

Также в декабре McDonald's возобновил работу своего ресторана в Буче.

Экономическая правда