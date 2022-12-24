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McDonald's возобновил работу в Буче

Суббота, 24 декабря 2022, 11:36 - Игорь Пилипив
 
McDonald’s

Накануне рождественских праздников, 24 декабря, McDonald's возобновил работу своего ресторана в Буче.

Об этом сообщает пресс-служба McDonald's.

"Ресторан будет работать с 09:00 до 21:00. При этом в ресторане установлен генератор, что позволит заведению работать более стабильно в условиях ограничения электроэнергии. 

В этом заведении действуют такие же расширенные правила безопасности, как и в других ресторанах. Во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие", - говорится в сообщении. 

Заведение работает по адресу г. Буча, ул. Новое Шоссе, 10 б.

Добавляется, что в марте ресторан в Буче был поврежден в результате боевых действий. Ресторан был совсем новым и открылся только 23 декабря 2020 года.  

Всего в Украине возобновили работу 64 ресторана McDonald's. 

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Напомним:

В четверг, 22 декабря, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла новое заведение в Киеве - рядом с Оболонской набережной.

рестораны McDonald's
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