McDonald's объявил о второй фазе возобновления работы ресторанов в Украине
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила намерение о возобновлении операционной деятельности в нескольких городах в южной и восточной части страны.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Прежде всего рассматривается возможность открытия ресторанов в Одессе в конце марта, Днепре в конце апреля и нескольких других городах.
Планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией с безопасностью в городах и регионах, добавили в McDonald's.
"Сейчас, когда война продолжается уже год, для McDonald's особенно важно продолжать поддерживать местные общины и возвращать украинцам любимые блюда и привычный сервис.
Кроме постоянного мониторинга ситуации с безопасностью, следующий этап восстановления требует восстановления цепочек поставок, в частности логистических, поэтому занимает больше времени", - говорится в сообщении.
Рестораны будут работать согласно расширенным протоколам безопасности, введенным во всех отрытых заведениях в Украине, уточнили в сети.
В компании добавили, что с сентября прошлого года McDonald's возобновил работу более 60% ресторанов в центре и на западе страны.
Даты открытий ресторанов в новых регионах будут публиковаться на официальных страницах компании в соцсетях.
Напомним:
22 декабря, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла новое заведение в Киеве - рядом с Оболонской набережной.
Также в декабре McDonald's возобновил работу своего ресторана в Буче.
Экономическая правда