McDonald's объявил о второй фазе возобновления работы ресторанов в Украине

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила намерение о возобновлении операционной деятельности в нескольких городах в южной и восточной части страны.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Прежде всего рассматривается возможность открытия ресторанов в Одессе в конце марта, Днепре в конце апреля и нескольких других городах.

Планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией с безопасностью в городах и регионах, добавили в McDonald's.

"Сейчас, когда война продолжается уже год, для McDonald's особенно важно продолжать поддерживать местные общины и возвращать украинцам любимые блюда и привычный сервис.

Кроме постоянного мониторинга ситуации с безопасностью, следующий этап восстановления требует восстановления цепочек поставок, в частности логистических, поэтому занимает больше времени", - говорится в сообщении.

Рестораны будут работать согласно расширенным протоколам безопасности, введенным во всех отрытых заведениях в Украине, уточнили в сети.