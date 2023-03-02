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McDonald's объявил о второй фазе возобновления работы ресторанов в Украине

Четверг, 2 марта 2023, 13:27 - Алексей Павлыш

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила намерение о возобновлении операционной деятельности в нескольких городах в южной и восточной части страны.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Прежде всего рассматривается возможность открытия ресторанов в Одессе в конце марта, Днепре в конце апреля и нескольких других городах.

Планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией с безопасностью в городах и регионах, добавили в McDonald's.

"Сейчас, когда война продолжается уже год, для McDonald's особенно важно продолжать поддерживать местные общины и возвращать украинцам любимые блюда и привычный сервис.

Кроме постоянного мониторинга ситуации с безопасностью, следующий этап восстановления требует восстановления цепочек поставок, в частности логистических, поэтому занимает больше времени", - говорится в сообщении.

Рестораны будут работать согласно расширенным протоколам безопасности, введенным во всех отрытых заведениях в Украине, уточнили в сети.

В компании добавили, что с сентября прошлого года McDonald's возобновил работу более 60% ресторанов в центре и на западе страны.

Даты открытий ресторанов в новых регионах будут публиковаться на официальных страницах компании в соцсетях.

Напомним:

22 декабря, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла новое заведение в Киеве - рядом с Оболонской набережной.

Также в декабре McDonald's возобновил работу своего ресторана в Буче.

Экономическая правда

McDonald's
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