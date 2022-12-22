McDonald’s відкрив новий ресторан в Києві: будували ще до великої війни

McDonald’s

У четвер, 22 грудня, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відкрила новий заклад у Києві – поруч з Оболонською набережною.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Ресторан за адресою м. Київ, вул. Володимира Івасюка, 12-С був майже повністю готовий до відкриття ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У мережі наголошують, що ресторан на Оболоні є другим в Україні флагманським рестораном зі спеціальною концепцією для сімей з дітьми. Ця концепція передбачає усі зручності для затишного перебування з родиною: облаштовані дитячі гірки всередині та ззовні закладу, розсувні столики, які можна збільшувати для великих компаній, унікальна графіка на стінах у стилі дитячих малюнків.

У залі ресторану 254 місця для гостей на двох поверхах, і ще 98 на терасі. Також працюють 12 екранів терміналів самообслуговування.

Ресторан працюватиме з 07:00 до 21:00. Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклад закриватиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

Команда видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупинятиме виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.

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Нагадуємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з середи , 14 грудня, відновила роботу ще двох закладів у Києві – біля станцій метро Шулявська та Деміївська.