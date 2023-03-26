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НБУ больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег - Пышный

Воскресенье, 26 марта 2023, 18:00

Национальный банк больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег для денежного финансирования государственных расходов добавив, что "открытый конфликт" с правительством по этому вопросу был решен.

Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью Financial Times.

По его словам, печатание НБУ миллиардов гривен, чтобы закрыть дефицит бюджета, повлекло огромные риски для макрофинансовой стабильности страны.

"Это было быстрое средство, но очень опасное", - сказал Пышный.

Отмечается, что министерство финансов не желало выходить на внутренние рынки облигаций или увеличивать доходы. 

С тех пор оно изменило курс, проложив путь к получению кредита в размере 15,6 млрд долларов, о котором МВФ и Киев договорились на прошлой неделе, но который все еще нуждается в одобрении исполнительного совета фонда.

"В свой первый день на посту он взялся налаживать отношения с правительством, встречаясь с министром финансов Сергеем Марченко "до поздней ночи". Они заключили соглашение, согласно которому центральный банк скорректировал свои требования к банковским резервам, а министерство предложило кредиторам более привлекательные условия", - говорится в сообщении.

Пышный подчеркнул, что целью НБУ является поглощение избыточной ликвидности с помощью более жестких резервных требований и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу.

Глава НБУ добавил, что соглашение с МВФ поможет "гарантировать, что коалиция доноров возьмет на себя обязательства предоставить помощь в размере около $40 млрд" в этом году.

Он сказал, что НБУ в следующем месяце пересмотрит свой прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,3% после 30-процентного падения за прошлый год, что отражает влияние российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

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Напомним:

Нацбанк вводит с 7 апреля трехмесячный депозитный сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки и снижает ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%.

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 16 марта, ожидаемо принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% - инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, но все еще является высокой.

Экономическая правда.

НБУ правительство МВФ
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