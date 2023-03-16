НБУ запроваджує 3-місячний депозитний сертифікат під фіксовану ставку в 25%

Нацбанк запроваджує з 7 квітня тримісячний депозитний сертифікат (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки та знижує ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.

Про це під час пресбрифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За словами НБУ, ставки за строковими гривневими депозитами і надалі зростають, у тому числі завдяки попереднім заходам Нацбанку. Банки, які найактивніше підвищували ставки впродовж останніх місяців, змогли поліпшити строкову структуру депозитної бази.

"Однак у найбільших банках, які, зокрема, користуються неконкурентними перевагами отримання ліквідності, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції. У результаті значний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках. Це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за умови подальшого пом’якшення адміністративних обмежень", - заявили в НБУ.

За словами Пишного, з метою мінімізації зазначених ризиків правління НБУ вирішило з 7 квітня 2023 року скоригувати операційний дизайн монетарної політики шляхом:

запровадження тримісячного депозитного сертифіката (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки. У НБУ пояснили, що можливості банків розміщувати кошти в таких ДС залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів.

Проведення першого кількісного тендера з розміщення ДС строком до трьох місяців заплановане на 7 квітня. Детальні параметри участі банків у тендері оголосять банкам до 6 квітня 2023 року. Нацбанк планує використовувати цей інструмент щонайменше протягом року.

зниження ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.

Також НБУ ухвалив рішення, що з 11 травня 2023 року пільгові нормативи формування банками обов’язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізичних осіб у національній (0%) та іноземній валютах (10%) поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців.

Пишний пояснив, що запроваджені заходи посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення у гривні, що знизить ризики для валютного ринку та міжнародних резервів на етапі пом’якшення валютних обмежень.

За словами НБУ, вони, зокрема, сприятимуть:

подальшому зростанню процентних ставок за строковими депозитами, а відповідно – посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення;

розвитку культури заощаджень у гривні;

пожвавленню активності банків на міжбанківському ринку;

посиленню статусу облікової ставки як дієвого інструменту, який має значний вплив на стан грошово-кредитного ринку та бізнес-поведінку економічних агентів.

Депозитний сертифікат - борговий цінний папір емітований банком з метою залучення готівкових коштів. Депозитний сертифікат засвідчує здепонування пред'явником в банку певної суми на обмежений час, після закінчення якого банк емітент зобов'язаний повернути цю суму разом з вказаними відсотками. На відміну від строкового депозиту, депозитний сертифікат, як правило, може бути предметом обігу на вторинному ринку.

Нагадаємо:

Національний банк України на засіданні в четвер, 16 березня, очікувано прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Економічна правда