Нацбанк очікувано зберіг облікову ставку на рівні 25%

Національний банк України на засіданні в четвер, 16 березня, очікувано прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% - інфляція сповільнюється швидше, ніж прогнозувалось, але все ще є високою.

Про це стало відомо з брифінгу НБУ.

Інфляція на початку 2023 року сповільнюється швидше, ніж очікував Національний банк, але все ще залишається високою.

"Інфляція в Україні сповільнюється другий місяць поспіль – у лютому до 24,9% у річному вимірі. Зниження інфляції розпочалося раніше та відбувається швидше, ніж прогнозував Національний банк", - повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Цьому сприяли збільшення пропозиції продовольства та пального, швидке відновлення енергетичної системи після атак Росії та слабший споживчий попит.

Також зростання споживчих цін значною мірою стримується за рахунок фіксації офіційного курсу гривні і тарифів на житлово-комунальні послуги.

"Попередні заходи Національного банку, у тому числі утримання облікової ставки на рівні 25%, підвищення нормативів обов’язкового резервування, запровадження нових депозитних продуктів, а також калібрування валютних обмежень сприяли зміцненню гривні в готівковому сегменті ринку. Це позначилося на поліпшенні інфляційних та курсових очікувань", - додав Пишний.

Також позитивний вплив мало і повне припинення емісійного фінансування бюджету з початку року. Але попри це, інфляція все ще залишається високою, а тиск з боку витрат бізнесу – значним.

Зростання пропозиції продовольства та швидшу стабілізацію ринку пального в НБУ пояснюють теплою зимою.

Економічна правда