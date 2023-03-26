Credit Suisse грозит дисциплинарное производство из-за проблем с подотчетностью 

Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (Finma) изучает ситуацию относительно того, как топ-менеджеры Credit Suisse Group управляли банком накануне его краха.

Об этом пишет Bloomberg.

Глава Finma Марлен Амстад заявила, что Credit Suisse имел значительные проблемы с подотчетностью.

"Часто было непонятно, кто за что отвечает. Это способствовало небрежному отношению к рискам", - добавила Амстад.

По ее словам, вопрос о начале нового расследования остается "открытым".

Представитель Credit Suisse отказался от комментариев.

Покупка UBS банка Credit Suisse при посредничестве правительства в минувшие выходные была широко раскритикована как политиками, так и рядовыми гражданами Швейцарии.

В частности, Finma оказалась под пристальным вниманием на предмет того, должна ли она была сделать больше, чтобы предотвратить крах Credit Suisse.

Амстад опроверг предположение о том, что Finma вмешалась недостаточно рано или недостаточно агрессивно для решения проблем Credit Suisse, указав на шесть исполнительных производств против банка за последние годы.

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Напомним:

Швейцарский банк UBS согласился купить Credit Suisse за 3,25 млрд долл после переговоров в течение выходных при посредничестве швейцарских регуляторов.

Credit Suisse обратилась в Национальный банк Швейцарии с просьбой о займе в 54 млрд долларов и предложением выкупить часть долга банка, чтобы выстоять нестабильность в мировой финансовой системе.

Экономическая правда.