Leroy Merlin не планирует выходить из РФ, готовит увеличение поставок и ассортимента
Сеть Leroy Merlin, входящая во французскую группу Adeo, продолжит работать на российском рынке несмотря на начатую агрессором войну и массовые бойкоты бизнеса.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на письмо партнерам в распоряжении редакции.
"Несмотря на слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании", - говорится в письме. В письме также говорится, что компания подтверждает, что не будет штрафовать партнеров за недопоставки. "Однако мы ожидаем от вас партнерского подхода и исполнения уровня сервиса… Нам с вами очень важно гарантировать наличие товаров для наших клиентов", – пишет компания.
Leroy Merlin отмечает, что после выхода некоторых игроков с российского рынка открыт к предложениям по увеличению поставок и расширению ассортимента. Компания сообщила, что создала штаб по импортозамещению и значительно активизировала поиск нового ассортимента и замещения товаров, с которыми возникли сложности при поставке или производстве.
Напоминаем:
Датская мебельная сеть Jysk вслед за IKEA решила приостановить работу в РФ и закрыть все 13 магазинов на территории страны.
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