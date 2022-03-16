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Укр / Рус

Leroy Merlin, продолжающая работать в РФ, отключила украинских сотрудников от корпоративной связи

Среда, 16 марта 2022, 21:48

Материнская компания сети французской Leroy Merlin, продолжающая работать в России, отключила украинских сотрудников от корпоративных средств связи.

Об этом сообщила HR-директор "Леруа Мерлен Украина" Людмила Дзюба в linkedin, пишет "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что компания обещала восстановить доступ 15 марта, однако на среду аккаунты все еще заблокированы.

Мы, 800 сотрудников "Леруа Мерлен Украина", остались отрезанными от всех корпоративных средств связи.

В один момент у нас не оказалось инструментов оказывать гуманитарную, медицинскую помощь сотрудникам, нуждающимся в ней. У нас нет возможности закрыть многочисленные заявки от волонтеров и защитников Украины, поскольку доступ к файлам оказался закрытым", - сообщила Дзюба.

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Экономическая правда
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