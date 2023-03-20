Фонд гарантирования уже выплатил вкладчикам "Форвард банка" почти 1 миллиард

Вкладчики "Банка Форвард", ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов, получили уже около 1 млрд грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что это более 67% общей суммы гарантированных выплат, причитающихся к выплате вкладчикам банка.

В Фонде напомнили, что 8 февраля 2023 года в "Банке Форвард" ввели временную администрацию на основании соответствующего решения правления НБУ и решения исполнительной дирекции ФГВФЛ от 7 февраля 2023 года.

С 1 марта в банке начаты гарантированные выплаты по договорам, срок действия которых закончился до 7 февраля 2023 года, и договорам банковского счета, а с 13 марта банк начал гарантированные выплаты остальным вкладчикам, независимо от срока окончания действия договора.

В период до 13 марта 2023 года вышеуказанным категориям вкладчиков выплачено более 136,4 млн грн.

Всего по состоянию на сейчас сумма выплат достигла около 1 млрд грн.

"Благодаря действию нормы о полном возмещении средств по вкладам на период военного положения, вкладчики банка получают свои средства в объеме 100% суммы вклада, в том числе - проценты, начисленные на конец дня 7 февраля. Гарантии распространяются на всех вкладчиков-физических лиц, включая ФЛП", - говорится в сообщении.

"Общая сумма вкладов в банке, на которые распространяются гарантии, составляет 1,48 млрд грн. Для нас принципиально важно, чтобы вкладчики банков, которые выводятся с рынка, получали свои средства как можно раньше.

Это для нас приоритет всегда, и особенно во время войны. Поэтому уже традиционно гарантированные выплаты начинаются раньше конечного срока начала выплат, предусмотренного законом", - заявила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталья Рудуха.

Выплаты средств вкладчикам осуществляются через банки-агенты Фонда.

Дистанционные выплаты осуществляют ПриватБанк, Укргазбанк, АО "Пивденный" и АО "ПУМБ".

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации АО "Айбокс банк" и АО "Форвард банк", лишенных Нацбанком лицензий.

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Форвард" россиянина Рустама Тарико.

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 13 марта начал возмещение средств вкладчикам АО "Банк Форвард" по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания.

Экономическая правда