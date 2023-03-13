Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам "Форвард банка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 13 марта начал возмещение средств вкладчикам АО "Банк Форвард" по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).

Вкладчикам "Банка Форвард" возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля 2023 года, пояснили в ФГВФЛ.

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 7 февраля 2023 года.

"Выплаты средств вкладчикам осуществляются через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда.

Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно, без физического посещения отделения банка", - говорится в сообщении.

При этом дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Пивденный" и "ПУМБ".

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации АО "Айбокс банк" и АО "Форвард банк", лишенных Нацбанком лицензий.

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Форвард" россиянина Рустама Тарико.

Экономическая правда